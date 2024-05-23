Испытания системы автоматики движения поездов начались в электродепо «Южное»

В электродепо «Южное» стартовали испытания на макете системы автоматики и телемеханики движения поездов (АТДП), рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Эта система позволяет рационально и безопасно перераспределять поезда по путям, контролировать положения всех стрелок, входящих в маршрут, а также определять готовность стрелочно-путевых и путевых участков к проезду.

Загрутдинов отметил, что такое техническое решение применили первый раз в электродепо «Сокол». Также подобные системы уже установлены в электродепо «Аминьевское» и «Нижегородское».

Сейчас проводятся макетные испытания, которые являются одним из этапов пусконаладки оборудования. Такая проверка помогает смоделировать возможные поездные ситуации, а также оценить работу аппаратуры.

В новом Электродепо «Южное», которое строится для обслуживания подвижного состава Замоскворецкой линии метро, планируется возвести сооружения площадью 78,5 тысячи квадратных метров. Среди них будут мотодепо, отстойно-ремонтный корпус, компрессорная станция, склад и другие постройки.

