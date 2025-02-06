Интерьерные решения особняка Высоцких в Москве признали предметом охраны
Специалисты включили оригинальные интерьерные решения городской усадьбы Высоцких в Москве в список предметов охраны. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
В сообщении говорится, в перечень ценных элементов, формирующих исторический облик памятника архитектуры, входят «полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы и световые фонари начала XX века».
«Входящие в список охраны элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любого типа работ», - подчеркнули в департаменте.
Также в ведомстве напомнили, что городская усадьба Высоцких в переулке Огородная Слобода (д. 6, стр. 1) признана объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения пополнился ещё шестью зданиями Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобиль Вучича потерял колесо на ходу
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru