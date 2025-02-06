Интерьерные решения особняка Высоцких в Москве признали предметом охраны

В сообщении говорится, в перечень ценных элементов, формирующих исторический облик памятника архитектуры, входят «полукруглая лестничная башня, крыльцо парадного входа, балконы и световые фонари начала XX века».

«Входящие в список охраны элементы подлежат обязательному сохранению при проведении любого типа работ», - подчеркнули в департаменте.

Также в ведомстве напомнили, что городская усадьба Высоцких в переулке Огородная Слобода (д. 6, стр. 1) признана объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения пополнился ещё шестью зданиями Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

