Инфраструктуру для наземного транспорта создали рядом с метро «Озерная»

Здания для обслуживающего персонала маршрутов наземного транспорта построили в рамках развития пересадочного комплекса у станции метро «Озерная». Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, были созданы две отстойно-разворотные площадки для наземного транспорта, площадь каждой более гектара. Также построили одноэтажное здание конечной станции для автобусов и двухэтажное для конечной станции электробусов. Здания будут использовать эксплуатационный персонал транспортных служб, там предусмотрены помещения для приема пищи, медобслуживания и отдыха.

Во всех помещениях уже завершена чистовая архитектурная отделка и установлена мебель в зависимости от назначения конкретного пространства. Также были смонтированы внутренние инженерные системы, в том числе кондиционирование и вентиляция. Оба здания и прилегающие разворотные площадки оборудованы системами видеонаблюдения, противопожарной защиты и контроля доступа.

Кроме того, были проведены работы по внешним инженерным сетям, в частности, переустроены тепло- и электросети, дождевая канализация и система водоотведения, установлено уличное освещение. После укладки асфальта на проезжую часть нанесли дорожную разметку, тротуары оборудовали тактильной плиткой для маломобильных граждан.