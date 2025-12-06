Информационная система торгов Москвы признана лучшим цифровым решением в госзакупках
Премией ComNews Awards, которая вручается за наиболее эффективные российские проекты в сфере цифровой экономики, отмечена Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы (ЕАИСТ) в номинации «Лучшее региональное цифровое решение в государственных закупках». Об этом сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Создание Единой автоматизированной информационной системы торгов Москвы позволило перевести закупки города в электронный вид. Сегодня она является основой столичной контрактной системы. Более чем за 20 лет работы в ней было размещено почти шесть миллионов контрактов», – уточнила заместитель мэра.
По её словам, для получения сведений, необходимых для заключения сделок, ЕАИСТ в режиме реального времени обменивается данными почти с 50 информационными системами, в том числе федерального уровня, такими как Портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства, Банка России и другие.
Сейчас в ЕАИСТ взаимодействуют около трех тысяч заказчиков и свыше 390 тысяч поставщиков, которые ежедневно заключают в ней более двух тысяч контрактов. Каждую минуту в ее базе данных осуществляется более 800 тысяч транзакций.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что одно из эффективных решений, внедренных в системе, – применение типовой документации, что не только ускоряет и упрощает процесс закупок, но и помогает свести к минимуму ошибки, вызванные человеческим фактором, а также обеспечить понятные и прозрачные правила заключения контракта.
В работу службы технической поддержки ЕАИСТ внедрен искусственный интеллект. Виртуальный помощник АИСТА может вести диалог с пользователем и дает ответы со ссылкой на источник информации. В настоящее время база знаний ассистента содержит более двух тысяч ответов на распространенные вопросы.
