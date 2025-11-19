Индустриальное наследие стало одним из ресурсов развития мегаполисов
Один из основных современных урбанистических трендов — адаптация и сохранение промышленных объектов. Сегодня, в условиях смещения спроса в сторону аутентичных мест с собственной атмосферой и историей, это особенно актуально.
Ядро новых общественных и жилых кварталов все чаще формируют бывшие склады, электростанции и заводы. Тому множество примеров в мировой урбанистике — квартал Sky Park в Братиславе с реконструированной котельной Душана Юрковича, преобразование электростанции Lots Road в Лондоне в жилой комплекс Chelsea Waterfront Powerhouse, редевелопмент сахарного завода Domino Sugar в Нью-Йорке и другие. Благодаря преобразованию этих объектов они становятся культовыми.
Не отстает от мирового тренда и Россия, в частности, Москва и Санкт-Петербург. Так, московский хлебозавод №5 отреставрировали и интегрировали в жилой комплекс «Пресня-сити», а Левашовский хлебозавод в Санкт-Петербурге удачно вписался в проект клубного дома Futurist.
По словам руководителя архитектурного управления Asterus Анны Царевой, наследие – это всегда уникальные, штучные объекты. Перед девелоперами часто стоит увлекательная и суперответственная цель — превратить их в востребованные и актуальные локации с сохранением ДНК места. «В таких проектах девелопер берет на себя дополнительные функции: и культурного оператора, и “режиссера” современных сценариев жизни», – добавила она.
В частности, компания взяла в управление территорию бывшего завода «Кристалл» в районе Лефортово, где исторические корпуса внесены в реестр объектов культурного наследия.
