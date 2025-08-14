Холдинг «Мосинжпроект» провел выставку «Свет и тень московского метро»
Московский инжинировый холдинг «Мосинжпроект» провел совместную выставку с Российским фондом мира, которая была посвящена 90-летию метрополитена и 95-летию Метростроя столицы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.
«Ежедневно многочисленные пассажиры столичного метрополитена любуются красотой вестибюлей и платформ, но это лишь малая часть огромной инфраструктурной системы. Узнать больше о жизни метро поможет фотовыставка, представляющая исторические и современные снимки электродепо, перегонных тоннелей, камер съездов с их сложными коммуникациями, служебных участков и заделов под новые станции», — подчеркнул он.
Москвичи и гости столицы смогут оценить стенды с фотографиями на Тверском бульваре до 30 августа включительно. На них изображены панорамные кадры станций метро авторства Александра Попова, лектора, автора статей и фотографа Московского Метростроя.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о массовом строительстве метро:
«Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», - отметил Ефимов.
Ефимов также отмечал, что в сентябре для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве запустили проект для туристов с Ближнего Востока
- Депутат-юрист разнес коллег за идею «излишних» штрафов за буллинг в интернете
- Правозащитник призвал россиян не делать квесты на костях
- В Госдуме отказались считать встречу Путина и Трампа на Аляске новой «Ялтой»
- Духи вместо «ювелирки»: От какой роскоши отказываются россияне
- Мэр Белгорода опроверг информацию об эвакуации города
- Мессенджер Max заблокировал в июле 10 тысяч номеров мошенников
- Без трэша и грядок: Откуда взялся тренд на блогеров-пенсионеров
- В Госдуме объяснили, кто будет руководить РФ во время встречи Путина с Трампом
- В Белом доме заявили о нежелании Трампа вводить новые санкции против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru