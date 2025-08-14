Холдинг «Мосинжпроект» провел выставку «Свет и тень московского метро»

Московский инжинировый холдинг «Мосинжпроект» провел совместную выставку с Российским фондом мира, которая была посвящена 90-летию метрополитена и 95-летию Метростроя столицы. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Ежедневно многочисленные пассажиры столичного метрополитена любуются красотой вестибюлей и платформ, но это лишь малая часть огромной инфраструктурной системы. Узнать больше о жизни метро поможет фотовыставка, представляющая исторические и современные снимки электродепо, перегонных тоннелей, камер съездов с их сложными коммуникациями, служебных участков и заделов под новые станции», — подчеркнул он.

Москвичи и гости столицы смогут оценить стенды с фотографиями на Тверском бульваре до 30 августа включительно. На них изображены панорамные кадры станций метро авторства Александра Попова, лектора, автора статей и фотографа Московского Метростроя.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о массовом строительстве метро:

«Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности», - отметил Ефимов.

Ефимов также отмечал, что в сентябре для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

