Групповая тренировка по ушу при свечах пройдет в Москве 24 декабря
В Москве в спортивной зоне «Мосгорспорта» в районном центре «Место встречи Экран» пройдёт групповая тренировка по ушу при свечах. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.
Уточняется, что мероприятие состоится 24 декабря. Проведут его профессиональные тренеры – члены сборной России по ушу, мастера спорта России по ушу и тайцзицюань. Участникам предлагается комплексная практика, объединяющая основы тайцзицюань и дыхательные упражнения цигун.
В ведомстве отметили, что занятие пройдет при свете свечей, благодаря чему будет создана «особая медитативная атмосфера».
«Программа направлена на развитие координации, укрепление мышечного корсета, улучшение осанки, а также на снятие напряжения и восстановление эмоционального баланса», – говорится в сообщении.
Ранее в столичном департаменте спорта рассказали, что 20 декабря в Москве пройдёт день ориентирования «Рогейн: по следам культуры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
