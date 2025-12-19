Групповая тренировка по ушу при свечах пройдет в Москве 24 декабря

Уточняется, что мероприятие состоится 24 декабря. Проведут его профессиональные тренеры – члены сборной России по ушу, мастера спорта России по ушу и тайцзицюань. Участникам предлагается комплексная практика, объединяющая основы тайцзицюань и дыхательные упражнения цигун.

В ведомстве отметили, что занятие пройдет при свете свечей, благодаря чему будет создана «особая медитативная атмосфера».

«Программа направлена на развитие координации, укрепление мышечного корсета, улучшение осанки, а также на снятие напряжения и восстановление эмоционального баланса», – говорится в сообщении.

Ранее в столичном департаменте спорта рассказали, что 20 декабря в Москве пройдёт день ориентирования «Рогейн: по следам культуры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».