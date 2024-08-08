Градостроительный комплекс столицы и Музей Москвы запустят веломаршруты

Комплекс градостроительной политики и строительства и Музей Москвы запускают три веломаршрута по местам реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Маршруты разработали научные сотрудники музея специально для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Заезды пройдут 11, 16, 18, 24 и 31 августа, а также 7 сентября, вход будет бесплатный.

Новые веломаршруты пройдут вдоль бывших промзон, складов и устаревших зданий, которые преобразуют в рамках программы КРТ. Новые маршруты включают в себя три экскурсии: «Эпоха жилого строительства от Тульской до Академической», «Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы» и «Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор».

В рамках первого маршрута жители увидят дом атомщиков на Тульской, дом-коммуну Текстильного института на Орджоникидзе и Дом нового быта на улице Шверника. Веломаршрут по набережным Яузы познакомит с бывшим заводом «Кристалл» и Московским газовым заводом («Арма»), а также ЦСИ Винзаводом. На третьем маршруте можно будет увидеть Дворец спорта «Динамо», Головинскиий канал и постройки Окружной железной дороги начала ХХ века.

