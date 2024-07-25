Гости форума-фестиваля «Москва 2030» получат эксклюзивные сувениры

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, жителям столицы будут вручены уникальные сувениры. Об этом сообщается в Telegram-канале мэры Москвы Сергея Собянина.

В рамках фестиваля в 10 московских парках отметят юбилей проектов «Активный гражданин» и «Город идей». Гостям предложат познакомиться с электронными сервисами города, такими как «Наш город» и «Московские электронные услуги». На плошадка будут проводиться мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. Посетители получат памятные сувениры, включая коврики для пикника, рюкзаки, сумки и органайзеры для путешествий.