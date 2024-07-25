Гости форума-фестиваля «Москва 2030» получат эксклюзивные сувениры
В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в Москве с 1 августа по 8 сентября, жителям столицы будут вручены уникальные сувениры. Об этом сообщается в Telegram-канале мэры Москвы Сергея Собянина.
В рамках фестиваля в 10 московских парках отметят юбилей проектов «Активный гражданин» и «Город идей». Гостям предложат познакомиться с электронными сервисами города, такими как «Наш город» и «Московские электронные услуги». На плошадка будут проводиться мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия. Посетители получат памятные сувениры, включая коврики для пикника, рюкзаки, сумки и органайзеры для путешествий.
Чтобы получить сувенир, нужно зайти на сайт «Миллион призов», авторизоваться через mos.ru, выбрать раздел «Территория будущего. Москва 2030» и оформить бесплатный заказ. Сувениры можно будет заказать с 30 июля по 7 сентября и получить с 1 августа по 8 сентября в павильонах «Миллиона призов».
В Москве будут установлены 35 павильонов: 25 из них разместятся на фестивальных площадках и на рыбном рынке «Москва — на волне», а еще девять — в парках на зонах электронных проектов столицы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru