Собянин назвал самые популярные запросы на горячей линии «Московский транспорт»
Линия поддержки пассажиров «Московского транспорта» приняла почти 40 млн звонков за 12 лет, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Горячая линия — это городской сервис помощи пассажирам по любым вопросам. Среди самых частых обращений: просьбы сообщить расписание движения, порядок работы вокзалов, оплата парковок и сообщения об эвакуации автомобилей. Многие москвичи также пользуются телефонными обращениями, чтобы вернуть забытые вещи. Эта тема стала одной из самых частых, отметил глава города.
«Например, в 2024 году по теме забытых вещей пассажиры обратились в контакт-центр почти 200 тысяч раз, около 100 тысяч вопросов задали о работе “Тройки” и билетной системы. Операторы контакт-центра консультируют горожан круглосуточно и обрабатывают в среднем 6,6 тысячи звонков в сутки», — уточнил столичный мэр.
Отмечается, что уже шесть лет операторам помогает искусственный интеллект. В основном он отвечает на вопросы, связанные с эвакуацией автомобилей на штрафные стоянки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru