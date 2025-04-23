Собянин назвал самые популярные запросы на горячей линии «Московский транспорт»

Горячая линия — это городской сервис помощи пассажирам по любым вопросам. Среди самых частых обращений: просьбы сообщить расписание движения, порядок работы вокзалов, оплата парковок и сообщения об эвакуации автомобилей. Многие москвичи также пользуются телефонными обращениями, чтобы вернуть забытые вещи. Эта тема стала одной из самых частых, отметил глава города.

«Например, в 2024 году по теме забытых вещей пассажиры обратились в контакт-центр почти 200 тысяч раз, около 100 тысяч вопросов задали о работе “Тройки” и билетной системы. Операторы контакт-центра консультируют горожан круглосуточно и обрабатывают в среднем 6,6 тысячи звонков в сутки», — уточнил столичный мэр.

Отмечается, что уже шесть лет операторам помогает искусственный интеллект. В основном он отвечает на вопросы, связанные с эвакуацией автомобилей на штрафные стоянки.

