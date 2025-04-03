Городскую усадьбу и три доходных дома признали памятниками архитектуры в Москве

Расположенные в ЦАО Москвы городская усадьба и три доходных дома получили статус объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента культурного наследия.

Статус присвоен городской усадьбе Софьи Боткиной на улице Покровка, доходному дому Петра Скопника на улице Спиридоновка, а также доходным домам Германа Бройдо и купца Якова Филатова на улице Остоженка. Строения обладают исторической ценностью и относятся к разным архитектурным стилям. Ранее они имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Доходный дом Якова Филатова носит неофициальное название «дом под рюмкой» за колоколообразный купол на угловой башне. Его фасады отреставрировали в 2013 году, сейчас идет подготовка к последующей реставрации.

У четырехэтажного доходного дома Германа Бройдо, построенного в стиле модерн в 1902 году, хорошо сохранился декор интерьеров и фасадов, в частности, лепнина в жилых помещениях.

Возведенный в стиле позднего модерна пятиэтажный доходный дом Петра Скопника сохранил фасадный декор с лепниной и облицовочным кирпичом, исторические двери, окна, парадные лестницы и крышу.

В городской усадьбе Софьи Боткиной XVIII–XIX веков с двумя флигелями и главным домом находилась коллекция живописи Дмитрия Боткина. Усадьбу перестроили в 1867 году по проекту архитектора Александра Каминского.

Присвоенный статус подразумевает то, что здания охраняются государством, а любые работы должны проводиться с сохранением исторического облика.

