Глава Мосгордумы Алексей Шапошников ответил на вопросы юных корреспондентов

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников 17 сентября ответил на вопросы студентов школы журналистики «Пульс СВАО» и студии юных корреспондентов «Новый фейерверк» при редакции «Вечерней Москвы».

Один из вопросов касался развития системы школьного образования в столице.

Глава Мосгордумы подчеркнул, что московское школьное образование считается одним из лучших в мире.

«В этом году у нас появилось около 50 новых школьных зданий. С 2026 года будет ежегодно появляться по 100 новых школьных зданий. Но вопрос еще и в том, чем мы наполняем эти здания: учебные программы, «Московская электронная школа», которая пользуется безумной популярностью, в том числе в регионах», — отметил Шапошников.

Часть вопросов касалась поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Помощь приграничным территориям, участникам СВО и их семьям является одним из приоритетных направлений работы Мосгордумы. Депутаты, сотрудники аппарата столичного парламента поддерживают отдельных бойцов и целые подразделения, пострадавших жителей пограничных регионов», — рассказал председатель Мосгордумы.

Также многих участников пресс-конференции интересовали нюансы выстраивания карьерного пути, в том числе и в политике. Алексей Шапошников поделился личным опытом, как пройти путь от муниципального депутата до председателя Мосгордумы.



