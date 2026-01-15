ФНС напомнила о новом порядке взыскания задолженности с физических лиц

В ведомстве указали, новые правила действуют только при отсутствии спора с налоговым органом. Если же у физлица есть возражения относительно взыскиваемой суммы, то применяется судебный порядок взыскания.

В случае, если налогоплательщик не заявит о своем возражении или не погасит обязательства перед бюджетом, то задолженность будет взыскана с него в принудительном порядке. Деньги будут списаны с его банковских счетов. При недостатке средств операции по счетам физлица будут приостановлены.

В ФНС добавили, что если долг не будет погашен, то он может быть взыскан с привлечением судебных приставов за счёт иного имущества физлица.

Ранее гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев заявил, что налоговики отслеживают переводы средств на карту для выявления фактов неуплаты налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

