Финальный матч Кубка адмирала Ушакова пройдет в столице 1 июня

В столице проходит чемпионат «Кубок адмирала Ушакова», в котором принимают участие 19 хоккейных команд из различных регионов, сообщили организаторы события.

Всего на соревнования прибыли 359 юных хоккеистов из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Юные спортсмены должны были пройти групповой этап и плей-офф, где определятся восемь сильнейших команд. Финал состоится 1 июня на малой арене «ЦСКА» при заполненных трибунах.

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В рамках проекта запущены региональная детская хоккейная лига «Играем в хоккей» и интернет-портал для освещения хода соревнований.

Турнир поддержал в том числе капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.


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ФОТО: pixabay.com
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