Финальный матч Кубка адмирала Ушакова пройдет в столице 1 июня
В столице проходит чемпионат «Кубок адмирала Ушакова», в котором принимают участие 19 хоккейных команд из различных регионов, сообщили организаторы события.
Всего на соревнования прибыли 359 юных хоккеистов из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Юные спортсмены должны были пройти групповой этап и плей-офф, где определятся восемь сильнейших команд. Финал состоится 1 июня на малой арене «ЦСКА» при заполненных трибунах.
В рамках проекта запущены региональная детская хоккейная лига «Играем в хоккей» и интернет-портал для освещения хода соревнований.
Турнир поддержал в том числе капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Куртукова споет «Матушку» перед футбольным матчем Россия — Нигерия
- Россиянка рассказала о землетрясении в турецком Мармарисе
- В Кисловодске стартовали съемки полнометражного фильма «Папины дочки»
- Критик Бабичев: Музыка композитора Доги была наполнена особой атмосферой
- Россиянам рассказали, как летом снизить расход топлива автомобиля
- Швейцария присоединилась к 17 пакету антироссийских санкций ЕС
- Разработчиков онлайн-игры «Мир танков» признали экстремистами
- Экс-футболист Глушаков раскритиковал чемпионский кубок РПЛ
- Изготовившего мощную бомбу агента СБУ задержали в Крыму
- СК РФ квалифицировал подрывы в Брянской и Курской областях как теракты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru