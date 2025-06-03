Финальный матч Кубка адмирала Ушакова пройдет в столице 1 июня

В столице проходит чемпионат «Кубок адмирала Ушакова», в котором принимают участие 19 хоккейных команд из различных регионов, сообщили организаторы события.

Всего на соревнования прибыли 359 юных хоккеистов из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей. Юные спортсмены должны были пройти групповой этап и плей-офф, где определятся восемь сильнейших команд. Финал состоится 1 июня на малой арене «ЦСКА» при заполненных трибунах.