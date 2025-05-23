Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе состоится 24 и 25 мая
Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет на площадке спортинг-клуба «Румянцево» 24-25 мая, сообщила пресс-служба Департамента спорта города Москвы.
В этом году кубок объединил историческую память, яркий фестиваль и профессиональный спорт, отметили в департаменте. В финале кубка примут участие 258 атлетов — как юниоров, так и профессиональных спортсменов.
Отдельную программу с мастер-классами и играми подготовят для детей. Болельщики смогут научиться слэклайну, созданию фоторамок с сухоцветами и росписи экосумок. Кроме того, любители экстремального отдыха смогут потренироваться в забивании гвоздей на скорость, лазертаге, стрельбе из пневматического ружья и лука, а также метании топора.
Также гостей финала кубка ждут тематические инсталляции и активности, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войны. На фестивале выступят молодые артисты, военный оркестр и хедлайнер, завершающий программу 25 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru