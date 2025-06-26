Фестиваль молодежи: Что ждет гостей на Болотной и в «Музеоне»

Фестиваль «День молодёжи» пройдет в Москве на Болотной площади и в парке «Музеон» 28 и 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодёжной политики столицы.

Овчинский: На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» отпразднуют День молодежи

Уточняется, что для гостей будут организованы тематические зоны, посвящённые патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству. Также эксперты проведут карьерные консультации.

«На флагманской площадке события – Болотной площади – выступят молодые музыкальные коллективы и уже популярные артисты, пройдут танцевальные флешмобы и Летний Кубок молодежи Москвы по КВН», – говорится в сообщении.

В комитете добавили, что на территории парка искусств «Музеон» можно будет попробовать свои силы в квесте и познакомиться с отечественными героями разных эпох.

Ранее заместитель московского мэра Наталья Сергунина заявила, что программа, посвящённая Дню молодежи, объединит 250 мест по всей столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПраздникФестивальМолодежьМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры