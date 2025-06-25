Овчинский: На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» отпразднуют День молодежи

Выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ представит праздничную программу ко Дню молодежи, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Так, посетители, которые придут в павильон 27 июня, смогут поучаствовать в интерактивной программе с возможностью выиграть призы, присоединиться к экскурсии по макету города, а также посмотреть представления, которые показывают развитие Москвы.

«В течение дня гостей павильона ждут увлекательные обзорные экскурсии по миниатюрной модели столицы, которые пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. Экскурсоводы расскажут об истории создания макета, уникальных технологиях его изготовления и самых интересных архитектурных объектах столицы», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Участники интерактивной викторины, ответив на 10 разных вопросов, смогут выиграть призы. Такие викторины будут проводиться четыре раза за день. Также посетители смогут узнать, почему Москву называют городом на семи холмах и посмотреть светотехнические шоу. Кроме того, в павильоне «Макет Москвы» можно изучить детальные модели свыше 23 тысяч зданий и сооружений столицы, уменьшенные в 400 раз.

Посетить павильон «Макет Москвы» и воспользоваться его услугами можно бесплатно с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника

