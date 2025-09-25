Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в «Лужниках» 27 сентября

Участие в фестивале примут представители более 15 стран, в том числе Австралии, Бразилии, Италии, ОАЭ, США, Франции и Японии. Они будут выступать в таких дисциплинах, как BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, скейтбординг, паркур, брейк-данс и другие.

«Гостей ждут мастер-классы титулованных райдеров и других известных спортсменов, а также любительские соревнования для подростков по BMX и самокатному спорту», – отмечается в сообщении.

Большое внимание также будете уделено социальной программе. В частности, будет организовано пространство мототерапии, где ребята из детских домов и посетители с особенностями здоровья смогут встретиться с профессиональными спортсменами и прокатиться на мотоциклах.

Ранее в пресс-службе департамента спорта Москвы заявили, что участниками спортивного фестиваля по сап-серфингу «Яуза Фест» стали более четырёх тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

