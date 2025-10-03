Фестиваль бега и полумарафон «Моя столица» пройдут в Москве в выходные
Фестиваль бега и полумарафон «Моя столица» пройдут в Москве на Воробьевых горах 4 и 5 октября. Об этом заявили в пресс-службе департамента спорта города.
Мероприятия завершат сезон большого бега в столице.
«В субботу, 4 октября, состоится забег на 5 км, детские забеги на 300 и 600 м, а также... «Забег безграничных возможностей» – участники с ограниченными возможностями здоровья выйдут на дистанцию 600 м», – отмечается в сообщении.
При этом 5 октября запланированы забег на 10 км и полумарафон на 21,1 км. Спортсмены будут соревноваться как индивидуально, так и в составе клубов.
Для крупнейших российских беговых сообществ проведут «Клубный чемпионат». Команды в рамках состязания поборются за призовой фонд в 850 тысяч рублей в номинациях на двух дистанциях и за самую многочисленную команду. Победители получат переходящий кубок турнира.
Вдоль трассы полумарафона разместят десять точек поддержки. Они будут символизировать города Золотого кольца из серии «Бегом по Золотому кольцу»: помимо Москвы, это Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострома, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий.
По данным Центра организации дорожного движения столицы, из-за проведения полумарафона 4 и 5 октября перекроют движение на ряде участков в районе Воробьевых гор. Ограничения затронут Университетскую площадь; ул. Косыгина и Мичуринский проспект; проспект Вернадского, мост Лужники и съезд с него, ул. Хамовнический Вал, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.
