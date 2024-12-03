Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО

Участники ярмарок выходного дня в преддверии Нового года отправляют в зону военной операции на Украине мандарины, конфеты и прочие продукты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям

В сообщении отмечается, что фермеры помогают и жителям приграничных территорий. Им отправляют сезонный урожай, копченое и соленое мясо, консервы. Один из участников московских ярмарок устраивает военно-полевую кухню на праздники, раздавая жителям плов и кашу.

В Москве работает 56 ярмарок выходного дня и 71 межрегиональная ярмарка. На них жители столицы приобретают овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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