Фермеры московских ярмарок отправляют новогодние посылки в зону СВО
Участники ярмарок выходного дня в преддверии Нового года отправляют в зону военной операции на Украине мандарины, конфеты и прочие продукты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В сообщении отмечается, что фермеры помогают и жителям приграничных территорий. Им отправляют сезонный урожай, копченое и соленое мясо, консервы. Один из участников московских ярмарок устраивает военно-полевую кухню на праздники, раздавая жителям плов и кашу.
В Москве работает 56 ярмарок выходного дня и 71 межрегиональная ярмарка. На них жители столицы приобретают овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 российских регионов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru