Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям
Скидку в размере 10% предоставляют участникам специальной военной операции и членам их семей на межрегиональных ярмарках в Москве, в акции участвуют около 60 торговых точек.
На ярмарках представлены мясная гастрономия из Подмосковья, молочная продукция из Калужской и Псковской областей, мед из Иркутска, тульские пряники, необычные продукты — например, варенье из кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области или вяленые сосновые шишки с берегов Байкала. География и ассортимент продукции постоянно расширяются.
Работающие на ярмарках фермеры регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Так, у участницы московской ярмарки выходного дня Светланы в зону боевых действий отправился брат. Женщина родом из поселка в Тамбовской области, местные жители регулярно отправляют бойцу и его сослуживцам крупы, консервы, мясо, овощи, сладости. У другой участницы Майи на фронт отправились муж и сын, она собирает продукты для полка. Поставщик продукции для рыбного рынка «Москва — на волне» Василий с прошлого года поддерживает участников СВО и жителей приграничных районов. Мужчина отправил бойцам в госпиталях северную рыбу, а пострадавшим в Курской области — свыше 300 банок тушенки из оленя, лося, кабана. В свою очередь, фермер из Брянской области Мирон поддерживает военно-полевой лагерь в регионе, а на праздники устраивает полевую кухню с пловом из мяса собственного производства.
Московские межрегиональные ярмарки работают круглогодично шесть дней в неделю. Гости могут приобрести качественные фермерские товары из российских регионов, а предприниматели — представить свою продукцию широкой аудитории. Торговые павильоны установлены в многолюдных местах Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Кубы получил приглашение на саммит БРИКС в Казани
- «Легче будет продать»: Россиянам рассказали, какое жилье лучше купить сейчас
- ПВО сбила два дрона ВСУ над Белгородской областью
- ЕС выделит 160 млн евро для энергетической инфраструктуры Украины
- Глава Wildberries объявила 19 сентября днем траура по погибшим сотрудникам
- В США выпустят сериал о семье Кеннеди
- Во Франции заявили, что Дуров не проявляет интереса к контактам с Россией
- Эксперт рассказал, что бомбы в гаджетах «Хезболлы» мог запустить светодиод
- В Ливане число погибших при взрывах устройств связи возросло до 32
- СМИ: Актера Хабенского госпитализировали в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru