Московские ярмарки начали предоставлять скидки бойцам СВО и их семьям

Скидку в размере 10% предоставляют участникам специальной военной операции и членам их семей на межрегиональных ярмарках в Москве, в акции участвуют около 60 торговых точек.

На ярмарках представлены мясная гастрономия из Подмосковья, молочная продукция из Калужской и Псковской областей, мед из Иркутска, тульские пряники, необычные продукты — например, варенье из кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области или вяленые сосновые шишки с берегов Байкала. География и ассортимент продукции постоянно расширяются.

Работающие на ярмарках фермеры регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. Так, у участницы московской ярмарки выходного дня Светланы в зону боевых действий отправился брат. Женщина родом из поселка в Тамбовской области, местные жители регулярно отправляют бойцу и его сослуживцам крупы, консервы, мясо, овощи, сладости. У другой участницы Майи на фронт отправились муж и сын, она собирает продукты для полка. Поставщик продукции для рыбного рынка «Москва — на волне» Василий с прошлого года поддерживает участников СВО и жителей приграничных районов. Мужчина отправил бойцам в госпиталях северную рыбу, а пострадавшим в Курской области — свыше 300 банок тушенки из оленя, лося, кабана. В свою очередь, фермер из Брянской области Мирон поддерживает военно-полевой лагерь в регионе, а на праздники устраивает полевую кухню с пловом из мяса собственного производства.

Московские межрегиональные ярмарки работают круглогодично шесть дней в неделю. Гости могут приобрести качественные фермерские товары из российских регионов, а предприниматели — представить свою продукцию широкой аудитории. Торговые павильоны установлены в многолюдных местах Москвы.

