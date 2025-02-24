Еще три столичных особняка признали памятниками архитектуры

Три старинных дома, которые расположены в центре Москвы, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

В реестр внесли особняк купцов Марковых на ул. Каретный ряд, жилой дом П.А. Бачуриной - И.Е. Смирнова на ул. Новокузнецкая, а также особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике. Ранее зданиям присвоили промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия.

Так, в двухэтажном особняке Марковых в 2022–2024 годах провели комплексную реставрацию, здесь привели в порядок фасады, расчистили их от поздних слоев штукатурки и краски, восстановив исторический облик. Также специалисты по архивным чертежам и фрагментам декора вернули на историческое место мезонин и лестницы, отреставрировали изразцовую печь, воссоздали паркетные полы и ограждение главного фасада, восстановили скульптуры двух грифонов. При этом по сохранившимся шаблонам собрали парадную лестницу, архитектурный декор, тянутые карнизы.

Жилой дом П.А. Бачуриной – И.Е. Смирнова, построенный в конце XIX – начале ХХ века, за свою историю неоднократно изменялся. Первоначальный проект застройки здания составил Сергей Шервуд – сын архитектора, скульптора и теоретика архитектуры Владимира Шервуда. Дом выполнили из дерева в стиле эклектики, добавив элементы древнерусского зодчества. В 1913 году было выстроено новое здание по проекту архитектора Сергея Воскресенского, старый деревянный дом стал его частью. Комплекс был вдохновлено европейским дворцовым зодчеством XVIII века с высокими кровлями.

Особняк С.К. Тронше построили в 1910 году по проекту архитектора Витольда Дзевульского по заказу купца Камилла Германа Федора Тронше и его супруги Софии Карловны. Двухэтажное здание с фасадами в стиле неоклассики сохранило лепные рельефы, изящные оконные переплеты с фрагментами витражей, парадную лестницу с фигурным металлическим ограждением и метлахской плиткой. В залах особняка сохранились лепнина, розетки и колонны.

