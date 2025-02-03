Еще шесть зданий Москвы признаны объектами культурного наследия

В сообщении говорится, что это главные дома городских усадеб и доходные дома XIX века. Также в список попал жилой дом первой половины XX века.

«Ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия (ВОКН)», – указали в пресс-службе.

В частности, в перечень ОКН внесли построенный 1829 году деревянный дом в Хлебном переулке, и деревянный дом первой трети XIX века, который расположен по адресу: Старомонетный переулок, д. 19/11, стр. 1.

Также в список попали доходный дом 1882 года с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известный москвичам, как Дом с атлантами. Кроме того ОКН признали городскую усадьбу на улице Большая Ордынка, доходный дом с рестораном «Альпийская роза» на улице Пушечная и жилой дом Управления пароходства канала Москва – Волга на Ленинградском проспекте.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи на проспекте Мира отремонтируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».