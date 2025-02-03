Еще шесть зданий Москвы признаны объектами культурного наследия
Список объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения пополнился ещё шестью зданиями Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Серегея Собянина.
В сообщении говорится, что это главные дома городских усадеб и доходные дома XIX века. Также в список попал жилой дом первой половины XX века.
«Ранее эти исторические здания имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия (ВОКН)», – указали в пресс-службе.
В частности, в перечень ОКН внесли построенный 1829 году деревянный дом в Хлебном переулке, и деревянный дом первой трети XIX века, который расположен по адресу: Старомонетный переулок, д. 19/11, стр. 1.
Также в список попали доходный дом 1882 года с чайным магазином торгового дома «Д. и А. Расторгуевы», известный москвичам, как Дом с атлантами. Кроме того ОКН признали городскую усадьбу на улице Большая Ордынка, доходный дом с рестораном «Альпийская роза» на улице Пушечная и жилой дом Управления пароходства канала Москва – Волга на Ленинградском проспекте.
Ранее в мэрии Москвы сообщили, что одно из зданий ансамбля жилых домов Наркомата связи на проспекте Мира отремонтируют, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино
- Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий
- Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины
- Телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва
- «Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем
- Теона Дольникова вошла в команду певицы Патрисии Каас во французском «Голосе»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих
- Евросоюз выделил Польше сто миллионов евро на «защиту от России»
- Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна
- Семейство из 10 минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru