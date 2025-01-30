Собянин: В усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в на территории усадьбы «Кузьминки» в течение трех нет отреставрируют 32 памятника архитектуры.

Усадьба «Кузьминки» является крупнейшей по числу объектов культурного наследия на территории столицы. На территории музея-заповедника находится и резиденция Деда Мороза, и музей Константина Паустовского

Сейчас реставраторы уже обновляют 19 объектов, среди которых западный и восточный флигели Главного дома. Также специалисты уделяют особое внимание сохранению скульптур львов, которые украшают ограду парадного двора, входы во флигели и круглую «львиную» пристань».

Специалисты также отреставрируют «птичник» или кузницу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинРеставрацияМоскваПарки

Горячие новости

Все новости

партнеры