Собянин: В усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в на территории усадьбы «Кузьминки» в течение трех нет отреставрируют 32 памятника архитектуры.
Усадьба «Кузьминки» является крупнейшей по числу объектов культурного наследия на территории столицы. На территории музея-заповедника находится и резиденция Деда Мороза, и музей Константина Паустовского
Сейчас реставраторы уже обновляют 19 объектов, среди которых западный и восточный флигели Главного дома. Также специалисты уделяют особое внимание сохранению скульптур львов, которые украшают ограду парадного двора, входы во флигели и круглую «львиную» пристань».
Специалисты также отреставрируют «птичник» или кузницу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru