Еще один дом построят в Черемушках по программе реновации
В столичных Черемушках построят еще один дом по программе реновации, проект уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он рассказал, что на Перекопской улице появится жилой комплекс, в котором предусмотрено три корпуса. Проект рассчитан на 447 квартир, которые заменят три расселенных дома.
Между строениями будет функционировать одноэтажная пристройка, где удобно разместятся помещения общественного назначения. Входы в подъезды будут предусмотрены и со стороны улицы, и со стороны внутреннего двора. Входные группы строители оборудуют специальными средствами для удобства маломобильных групп. Жителей дома также ждет озеленение двора, здесь появятся спортивная и детские площадки.
Столичная программа реновации действует с 2017 года, она коснется миллиона граждан, а расселение затронет более пяти тысяч домов. Глава города Сергей Собянин до этого поручил ускорить темпы реализации программы в два раза. Москва же остается лидером среди регионов по темпам строительства.
