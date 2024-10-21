Собянин: С начала года завершена реставрация более 90 памятников архитектуры

Четверть памятников архитектуры Москвы были отреставрированы за последние 13 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Всего в Москве больше восьми тысяч объектов культурного наследия. Ежегодно в работе у специалистов находится порядка 500 памятников архитектуры», — рассказал градоначальник.

С начала года работы завершили более чем на 90 объектах. В частности, были отреставрированы одно из старейших зданий Арбата с Мемориальной квартирой поэта Александра Пушкина, фасады дома композитора Алексея Верстовского в Хлебном переулке. Специалисты завершают реставрацию фасадов в здании Саввинского подворья.

Также ведется восстановление водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги. Работы проводят по льготной программе «Один рубль за квадратный метр в год».

Кроме того, в Гороховском переулке реставрируют фасады и кровлю дома Демидова XVIII–XIX веков. В планах специалистов работы на улице Бурденко в главном доме городской усадьбы Смирнова-Лопатиной XIX века, в дальнейшем объект приспособят под административные нужды.

