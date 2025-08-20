Эксперты: Реализация проектов КРТ в Филевском Парке усилит деловую активность района
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два земельных участка в районе Филевский Парк (ЗАО). Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, общественно-деловые объекты построят в Береговом проезде на месте устаревших строений. Реализация проектов позволит создать 3700 рабочих мест. Кроме того, рабочие проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
Собянин добавил, что сегодня в Москве реализуется 131 проект КРТ. Это позволит создать около 348 тысяч рабочих мест.
Как отметил архитектор и градостроитель Петр Анурин, реализация проектов КРТ в районе Филевский Парк — прогрессивный и последовательный этап улучшения столичной среды. Благодаря этом у на территории района появится новый центр экономической активности, будут созданы новые рабочие места, кроме того, будет выполнено масштабное благоустройство и развитие улично-дорожной сети. Все это поспособствует появлению многофункциональной и сбалансированной городской среды и соответствует принципам устойчивого развития, уменьшая маятниковую миграцию и улучшая качество жизни москвичей. «Реализация подобных проектов в структуре масштабной программы КРТ демонстрирует стратегический курс на планомерное и гармоничное обновление городских территорий», — подчеркнул Анурин.
На большое значение реализации программ КРТ для развития района указал и независимый экономист Андрей Бархота. По его словам, район Филевский Парк полноценно развит в жилищной сфере, а воплощение проектов в жизнь поспособствует усилению делового компонента в районе.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что к концу 2030 года в Москве реализуют 60 проектов КРТ.
«Через пять с половиной лет, к концу 2030 года, в столице будет реализовано 60 проектов КРТ на территории общей площадью более 225 гектаров. Назначенные городом операторы, правообладатели земельных участков и инвесторы построят там свыше 4,9 миллиона квадратных метров различной недвижимости, из которых более 1,3 миллиона квадратных метров – жилье для реализации программы реновации. На участках также построят около 2,1 миллиона квадратных метров производственных и общественно-деловых объектов, включая социальную инфраструктуру», – отметил вице-мэр.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru