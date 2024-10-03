Эксперты оценили значимость реорганизации территории бывших промзон

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в рамках программы комплексного развития территорий будет реорганизовано порядка 90 га в районах Хорошевский и Беговой (САО). Работы будут проводиться при участии ведущих проектировщиков и архитекторов, отметил градоначальник.

По словам главы города, на месте устаревших объектов появятся современные кварталы, в которых будут проживать 16,3 тысячи человек. Кроме того, будет создано 27,6 тысячи рабочих мест. Проект реализуется в соответствии с концепцией «15-минутного города», в которой во главу угла ставится пешеходная доступность объектов.

Помимо нового жилья (в том числе построенного в рамках программы реновации), в результате реализации проекта появятся детские сады на 750 детей, школы на 2800 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений и иные объекты.

Также планируется построить новые дороги и реконструировать уже существующую улично-дорожную сеть, создать велодорожки и пешеходные зоны и благоустроить прилегающие территории.

По словам гендиректора архитектурного бюро MASTER'S Plan Юлии Зубарик, столица активно задает тренд реорганизации земельных участков для более эффективного использования городского пространства и повышения качества городской среды. По ее мнению, строительство новых кварталов в Беговом и Хорошевском районе — яркий тому пример. Новое жилье и доступность социальной инфраструктуры улучшит комфорт и качество жизни в районах. Кроме того, местные жители получат безопасные и комфортные «третьи места» — пространства, где люди находятся вне работы и дома. Появление же новых рабочих мест поможет трудоустроить местных жителей и пополнить городской бюджет.

Зубарик добавила, что сегодня комплексное развитие территорий— ключевой механизм городской градостроительной политики, который помогает ускоренно вовлечь в оборот неэффективно используемые или заброшенные городские земли. Этот механизм также помогает обеспечить москвичей инфраструктурой, рабочими местами и наполнить их досуг.

В свою очередь архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин отметил значимость переосмысления неэффективных коммунальных объектов и и бывших промзон. По его словам, гармоничное развитие города предполагает возведение социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и разумное использование территорий. Он добавил, что новые жилые районы должны проектироваться так, чтобы в шаговой доступности находились рабочие места, современная социальная инфраструктура и досуговые учреждения. Это, по его мнению, улучшит качество жизни москвичей.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов поделился планами строительства образовательных объектов по проектам КРТ в границах транспортного каркаса столицы.

«По проектам КРТ, находящимся в стадии реализации и расположенным возле станций МЦК, БКЛ метро и МЦД, планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров. Они будут рассчитаны более чем на 10 тысяч воспитанников и 23 тысячи учеников. Объекты построят во всех административных округах столицы», — отметил он.

