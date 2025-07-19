Эксперты оценили строительство первого участка «Рублево-Архангельской» линии метро в Москве

Тоннелепроходческий комплекс «София» успешно завершил проходку второго левого перегонного тоннеля от строящейся станции московского метрополитена «Звенигородская» до подземной демонтажной камеры у «Шелепихи». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, щит на первом участке «Рублево-Архангельской» линии метро преодолел почти 350 метров в сложных геологических условиях менее чем за три месяца.

Председатель комитета по экономике московского отделения Опоры России Алексей Каневский подчеркнул, что строительство очередной ветки метро призвано разгрузить наземные магистрали и сделать более удобной дорогу для сотрудников деловых центров и жителей спальных районов города.

«Строительство "СберСити" и дальнейшее развитие "Москва-Сити" повышают и без того насыщенный трафик на западном направлении столицы. Важно, что в дальнейшем планируется выход этой ветки метро в Красногорск», - добавил он.

В свою очередь независимый экономист Андрей Бархота уточнил, что прохождение первого участка «Рублево-Архангельской» линии метро имеет большое значение для улучшения транспортной доступности в западной и северо-западной части Москвы.

«Особенность проектирования и реализации этой ветки в том, что станции привязаны не к абстрактному территориальному покрытию, как в случае с "Филевской" или "Таганско-Краснопресненской" веткой, а имеют функциональную ориентацию, как, например, "Москва-Сити". Это позволяет повышать потенциал зон деловой и досуговой активности, в том числе на превентивной основе», - объяснил он.

Отмечается, что работы по прохождению «Рублево-Архангельской» линии сложны с точки зрения инженерии и технологий, так как в непосредственной близости могут находиться каменные породы, подземные источники и ушедшие под землю строения.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что строящаяся станция «Рублево-Архангельское» обеспечит инфраструктурой метрополитена развивающуюся территорию на западе города.

«Продолжаются земляные работы на станционном комплексе. Они завершены уже наполовину, установлены ограждающие конструкции котлована. Строители приступили к возведению монолита», - рассказал он.

Ефимов уточнил, что к настоящему моменту на объекте уложили первую тысячу кубометров железобетона из более чем 36 тысяч. Строительная готовность станции составила свыше 10%.

