Эксперты оценили ход избирательной кампании в Мосгордуму
Избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы проходит без эксцессов. Как сообщает Агентство новостей «Москва», об этом заявил председатель экспертного совета Общественной палаты столицы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей Александр Асафов.
По его словам, не наблюдается «никаких скандалов и столкновений».
«Все зарегистрированные кандидаты достаточно однозначно понимают работу с избирателем, и соответственно двигаются к достижению своих результатов», – отметил политолог.
Руководитель социологической компании Russian Field Артемий Введенский, в свою очередь, указал, что о выборах в Мосгордуму знают 58% москвичей, в основном это респонденты старше 45 лет.
Он также добавил, что более 60% жителей столицы намерены воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), чаще всего интерес к нему фиксируется среди молодежи от 18 до 34 лет.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил, что тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы прошло успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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