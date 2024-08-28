Эксперты оценили ход избирательной кампании в Мосгордуму

По его словам, не наблюдается «никаких скандалов и столкновений».

«Все зарегистрированные кандидаты достаточно однозначно понимают работу с избирателем, и соответственно двигаются к достижению своих результатов», – отметил политолог.

Руководитель социологической компании Russian Field Артемий Введенский, в свою очередь, указал, что о выборах в Мосгордуму знают 58% москвичей, в основном это респонденты старше 45 лет.

Он также добавил, что более 60% жителей столицы намерены воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), чаще всего интерес к нему фиксируется среди молодежи от 18 до 34 лет.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев заявил, что тестовое голосование перед выборами депутатов Мосгордумы прошло успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

