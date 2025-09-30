Эксперты отметили важность строительства дороги в Бирюлеве Западном

Дорогу, соединяющую сразу четыре улицы, построят в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новая дорога пройдет от Булатниковского до Проектируемого проезда № 5108 со съездами на Харьковский проезд, а также Медынскую улицу. Строительство упростит путь до ближайших железнодорожных станций для жителей района.

Как рассказал старший преподаватель по курсу «"Управление дорожным движением"" Высшей школы урбанистики, Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ» Андрей Мухортиков, новая дорога повысит местную связность района Бирюлево-Западное, создав новый удобный маршрут на въезд и выезд из района в сторону центра.

«Это позволит снизить перепробеги и разгрузит участок улицы Подольских курсантов», - подчеркнул он.

В свою очередь профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков тоже заметил, что новая дорога существенно улучшит транспортную доступность района.

«Соединение четырех улиц и создание удобных съездов, пешеходных тротуаров и велосипедной дорожки сделают передвижение более комфортным и безопасным. Особенно радует планирование двух круговых развязок и современных автобусных павильонов — это повысит пропускную способность и качество общественного транспорта», - объяснил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что для улучшения транспортной ситуации в столице продолжается строительство новых участков дорог.

«Только в рамках реализации восьмого участка южного направления МСД построено и реконструировано 8,3 километра вспомогательных дорог. Кроме того, работы затронули более 28 километров инженерных сетей и коммуникаций», – заявил он.

