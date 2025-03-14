Эксперты: Новый цирк повысит туристическую привлекательность Москвы

Москвичи выбрали, каким будет новый Большой Московский цирк, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что впервые подростки вместе со взрослыми голосовали за выбор лучшей визуальной концепции.



«Победивший вариант поддержали 29% взрослых и 42% детей», - написал Собянин.



Голосование проводилось в проекте «Активный гражданин». Из шести вариантов наибольшее количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС».



Сопредседатель общественного Совета предпринимателей г. Москвы Сергей Миронов отметил, что такие объекты повышают туристическую привлекательность столицы.



«С одной стороны, цирки важны для жителей Москвы в большей степени, чем для гостей столицы. Однако стоит отметить, что определенная туристическая привлекательность, обусловленная появлением такого развлекательного центра в Мневниковской пойме, в любом случае есть. Чем больше подобных объектов в городе, тем интереснее город для туристов», - заметил Миронов.



Ранее главный архитектор компании АПЕКС Антон Бондаренко рассказал, что новое здание станет своеобразным переосмыслением традиционного циркового шатра.



«Архитектурная концепция нового циркового комплекса в Москве — это переосмысление традиционного циркового шатра и диалог между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой. Главный объем — куполообразное здание, формой отсылающее к классическому цирковому куполу, но выполненное в совершенно новой, динамичной геометрии. Легкая, текучая оболочка кажется натянутой, словно ткань под воздействием центростремительных сил, что создает ощущение движения даже в статике. Эта пластичность делает здание скульптурным элементом городского пространства, но при этом функционально оправданной оболочкой для цирковых представлений. Фасадная структура формирует ритмичную игру проемов и текстур. Большие овальные окна вкупе с металлизированными и зеркальными поверхностями создают впечатление перетекания пространства изнутри наружу. Днем здание пропускает мягкий рассеянный свет внутрь, а ночью превращается в световой объект, транслируя свою внутреннюю жизнь во внешнюю среду», - подчеркнул архитектор.



По его словам, проект вдохновлен цирковой архитектурой прошлого, он трансформирует ее, подстраивая под современный контекст.

