Эксперты: Новые ветки метро прокладывают в Москве рекордными темпами
В Москве строители приступили к черновой отделке станции метро «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В составе станционного комплекса строящейся станции “Звенигородская” запроектировано семь уровней, включая один наземный. Общая площадь сооружения превысит 22 тысячи квадратных метров. В настоящий момент строители возводят кирпичные перегородки для зонирования служебных помещений и пассажирских зон будущего станционного комплекса. Сейчас выполнена примерно пятая часть от запланированного объема. Проект предусматривает создание свыше 360 помещений. Большая часть из них предназначена для размещения инженерных систем, в частности для оборудования тягово-понизительной подстанции», – рассказал заместитель мэра.
В общей сложности черновые архитектурно-отделочные работы охватят около 72 тысяч квадратных метров железобетонных и кирпичных поверхностей строящейся станции «Звенигородская».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман уточнил, что в рамках черновых архитектурно-отделочных работ строители оштукатуривают стены и ведут устройство полов.
«Параллельно начался монтаж подсистемы архитектурных панелей на путевых стенах», – добавил Гаман.
Ни одна столица мира на сегодня не развивает подземный транспорт с такой скоростью, как Москва, отметил председатель комитета по строительству Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов.
По его словам, темпы, которыми метростроители прокладывают новые ветки метро, являются рекордными.
«Новая ветка Рублево-Архангельской линии потребовала сложных инженерных решений, поскольку проходит под рекой и районами с плотной исторической застройкой. Но опыт Метростроя дает уверенность в том, что ее строительство пройдет по плану», - сказал Филиппов.
Председатель Комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства, со-основатель экспертно-аналитического альянса «Дежурный по бизнесу» Павел Авдеев назвал строительство Рублево-Архангельской линии грандиозным проектом.
«После ее запуска, жители северо-запада Москвы получат оптимальный выбор для перемещения по городу, а также сократят драгоценное утреннее и вечернее время на переходах», - указал Авдеев.
Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие пять лет в Москве введут в эксплуатацию 71,4 километра линий, 31 станцию и три электродепо.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов объявил о возвращении Москвы к массовому строительству объектов метрополитена.
«По поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина город вернулся к массовому строительству объектов метрополитена. Уже в сентябре откроем для пассажиров новый участок Троицкой линии, которую запустили годом ранее. Прямо сейчас метростроевцы возводят 16 станций в разных районах столицы, а пять тоннелепроходческих комплексов одновременно прокладывают пути на двух будущих линиях — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Работа над развитием метро не останавливается ни на один день. До 2030 года мы планируем построить в Москве более 30 новых станций. При этом мы уже прорабатываем возможность продления действующих радиусов, чтобы обеспечить каждого жителя нашего города метро в пешей доступности» - добавил Ефимов.
