Эксперты: Москва повысила темп промышленного строительства благодаря льготной программе

Город предоставил инвесторам 46 земельных участков для строительства заводов по льготной ставке один рубль в год. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что данная мера поддержки применяется с марта 2022 года и дает возможность инвесторам уменьшить расходы на создание предприятий и налаживать выпуск продукции в короткие сроки.

Общая площадь предоставленных в рамках масштабных инвестпроектов земельных участков превышает 200 га. На новых предприятиях будут трудиться более 25 тысяч человек.

Так, близ деревни Троицкое (ТиНАО) будут построены пищевые производству, в районе Отрадное новый завод будет выпускать форменную и гражданскую одежду, в районе Северный наладят выпуск ортопедических медицинских изделий, а в Ново-Переделкине возводится вторая очередь мясоперерабатывающего завода.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, льготная программа незаменима для промышленного развития. Он указал на то, что значительная часть расходов уходит на аренду земли, а предприниматели вынуждены из-за этого жертвовать амбициями и даже откладывать запуск предприятия. Льготная аренда помогает потратить сэкономленные ресурсы на вложения в человеческий капитал и более интенсивное развитие.

«За два с небольшим года применения условно безвозмездного выделения земельных участков в столице результаты предпринимательской активности превзошли ожидания, а Москва стала одним из лидеров по производству товаров, входящих в первый эшелон потребления и импортозамещения», — добавил он.

Отметила положительную роль льготной программы и председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк. «Минимум времени и максимум результата – именно так можно кратко охарактеризовать промежуточные итоги реализации программы поддержки инвестиций в городской производственный комплекс», — заявила она.

По мнению Вовк, Москва задает темп промышленного строительства для всей России, показывая пример развития совершенно разноплановых промышленных предприятий. При этом предприятия будут не просто выпускать нужную городу продукцию, но и выполнять серьезную социально-экономическую функцию. Она также добавила, что льготная программа — ключ к реализации целого ряда нацпроектов и прямой путь к решению многих госзадач и наполнению городского и федерального бюджета.

О реализации программы «1 рубль за квадратный метр в год» для исторических зданий рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «Реализация программы “1 рубль за квадратный метр в год” помогает спасти исторические постройки от разрушения. Благодаря программе предприниматели получают возможность вести бизнес в зданиях с богатой историей и выгодным расположением. Сейчас по результатам торгов заключены договоры аренды, согласно которым инвесторы реставрируют в ЦАО объекты культурного наследия общей площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Из них два – для размещения гостиниц, а девять они смогут использовать по своему усмотрению», — заявил вице-мэр.

