Экспертный совет по зелёному фонду Москвы провёл первое заседание
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы созвал экспертный совет по охране и использованию зеленого фонда города. Об этом сообщила руководитель департамента Юлия Урожаева.
«Решение о создании совета продиктовано изменяющимися условиями развития зеленого фонда Москвы. Это, в свою очередь, требует принятия сбалансированных управленческих решений с учетом мнения и опыта экспертов и представителей науки для сохранения и рационального использования зеленых насаждений нашего города», — отметила она.
Совет собрал вместе ведущих специалистов в области экологии, биологии, ландшафтной архитектуры и муниципального управления. По словам Урожаевой, они должны помочь найти решения по сохранению рекреационных территорий и комплексно оценить состояние зеленого фонда столицы.
В ходе заседания участники пришли к выводу, что самое главное для сохранения природы в городе — определить уровень воздействия человека на различные природные участки. Отмечается, что необходимо понять, что и как именно следует охранять.
На полях совета также высоко оценили обследование территории национального парка Лосиный Остров. Исследование 80 специалистов признали фундаментальным для разработки планов по развитию зеленых городских территорий. Некоторые результаты предложили использовать в работе уже в этом году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Храм «Новый Иерусалим» восстановят и расширят после обстрелов ВСУ
- Доктор Мясников сравнил работу скорой помощи в Москве и Нью-Йорке
- Оливер Стоун заявил об игнорировании Западом вклада России в Победу
- Искусственный интеллект обеспечит безопасность во Владимире
- Российские силы РЭБ уничтожили 15 дронов ВСУ на подлете к Смоленску
- Лавров заявил об отсутствии условий для честного перемирия на Украине
- СМИ: Американский рэпер Akon даст два концерта в РФ
- Смерть Паши Техника вошла в топ-5 тревожностей россиян в начале года
- Российские врачи начали тестировать вакцину от аллергии на пыльцу на добровольцах
- Внук Зураба Церетели заявил, что пока рано говорить о памятнике его деду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru