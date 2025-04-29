Экспертный совет по зелёному фонду Москвы провёл первое заседание

«Решение о создании совета продиктовано изменяющимися условиями развития зеленого фонда Москвы. Это, в свою очередь, требует принятия сбалансированных управленческих решений с учетом мнения и опыта экспертов и представителей науки для сохранения и рационального использования зеленых насаждений нашего города», — отметила она.

Совет собрал вместе ведущих специалистов в области экологии, биологии, ландшафтной архитектуры и муниципального управления. По словам Урожаевой, они должны помочь найти решения по сохранению рекреационных территорий и комплексно оценить состояние зеленого фонда столицы.

В ходе заседания участники пришли к выводу, что самое главное для сохранения природы в городе — определить уровень воздействия человека на различные природные участки. Отмечается, что необходимо понять, что и как именно следует охранять.

На полях совета также высоко оценили обследование территории национального парка Лосиный Остров. Исследование 80 специалистов признали фундаментальным для разработки планов по развитию зеленых городских территорий. Некоторые результаты предложили использовать в работе уже в этом году.

