Эксперт: сотрудничество между Россией и Китаем будет полезно обеим сторонам

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с губернатором китайской провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром города Хэфэй Ло Юньфэном. Об этом градоначальник заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе встречи был подписан Протокол о намерениях установления дружественных связей и сотрудничества между Москвой и провинцией Аньхой.

Столичный мэр подчеркнул общность интересов сторон, в частности, в автомобилестроительной области. Протокол положит начало сотрудничеству в таких сферах, как экономика, торговля, транспорт, инновации, технологии умного города, устойчивое развитие и охрана окружающей среды, здравоохранение и социальная защита, спорт и образование, туризм и культура, а также градостроительная деятельность.

По мнению архитектора, члена Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперта Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподавателя магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгении Муринец, Москве есть чем поделиться с китайскими коллегами и есть что перенять у них. Она отметила, что Москва — не только одна из ведущих экономик мира, но и трендсеттер во многих отраслях. В частности, не имеет аналогов в мире программа реновации ветхого жилья.

Отдельно Муринец указала на цифровизацию управления всем городским хозяйством и развитием территорий Москвы. «Буквально каждый аспект жизнедеятельности города оптимизирован через “цифру”, начиная с интеллектуальной транспортной системы, позволяющей не только в режиме реального времени управлять загруженностью городских улиц, но и учитывать “опыт” московских пробок и составлять системный план управления движением, и заканчивая вовлечением горожан в решение вопросов формирования комфортной городской среды через гиперплатформу по сбору мнений жителей и голосования “Активный гражданин”», — подчеркнула она. По мнению эксперта, Москва полностью преобразилась, в частности, благодаря опыту развития общественных и парковых пространств столицы.

Муринец выразила уверенность, что вышеперечисленные аспекты могут стать основой дальнейшего плотного сотрудничества с Хэфэем, который также известен природными достопримечательностями и ухоженной городской средой. Учитывая, что Хэфэй славится научно-технологическими инновациями, можно рассчитывать на взаимообмен технологиями между Хэфэем и Москвой и, в частности, помощь в преодолении санкционных вызовов.

