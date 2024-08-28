Эксперт Сафонова: Программа «Миллион призов» оказывает поддержку фондам

По её словам, благодаря программе москвичи узнают о том, чем занимаются НКО, о возможности помогать благотворительным проектам. При этом граждане могут сначала перевести баллы, а затем стать волонтерами.

«Что касается пользы для фондов – конечно, мы получаем очень большую поддержку финансовую, потому что эти деньги всем очень дороги и ценны. Это прекрасный проект», – заключила Сафонова.

Ранее руководитель направления по развитию благотворительного фонда «Помощь бездомным беспородным животным» Ирина Гайовишина заявила, что многократное проведение программы «Миллион призов» подтверждает её эффективность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».