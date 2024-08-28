Эксперт Сафонова: Программа «Миллион призов» оказывает поддержку фондам
Программа «Миллион призов» не только вовлекает горожан в добрые дела, но и оказывает финансовую поддержку благотворительным фондам. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.
По её словам, благодаря программе москвичи узнают о том, чем занимаются НКО, о возможности помогать благотворительным проектам. При этом граждане могут сначала перевести баллы, а затем стать волонтерами.
«Что касается пользы для фондов – конечно, мы получаем очень большую поддержку финансовую, потому что эти деньги всем очень дороги и ценны. Это прекрасный проект», – заключила Сафонова.
Ранее руководитель направления по развитию благотворительного фонда «Помощь бездомным беспородным животным» Ирина Гайовишина заявила, что многократное проведение программы «Миллион призов» подтверждает её эффективность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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