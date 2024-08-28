Эксперт Сафонова: Программа «Миллион призов» оказывает поддержку фондам

Программа «Миллион призов» не только вовлекает горожан в добрые дела, но и оказывает финансовую поддержку благотворительным фондам. Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявила директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова.

На сайте «Миллиона призов» продолжается сбор помощи для Курской области

По её словам, благодаря программе москвичи узнают о том, чем занимаются НКО, о возможности помогать благотворительным проектам. При этом граждане могут сначала перевести баллы, а затем стать волонтерами.

«Что касается пользы для фондов – конечно, мы получаем очень большую поддержку финансовую, потому что эти деньги всем очень дороги и ценны. Это прекрасный проект», – заключила Сафонова.

Ранее руководитель направления по развитию благотворительного фонда «Помощь бездомным беспородным животным» Ирина Гайовишина заявила, что многократное проведение программы «Миллион призов» подтверждает её эффективность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:ВолонтёрыНКОБлаготворительностьМосква

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