Эксперт рассказала о влиянии программ реновации и КРТ на развитие города

С 2011 года в Москве возвели 148,6 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 64,7 миллиона квадратных метров жилья, и в столице сохраняют высокие темпы строительства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Собянин также отметил, что к концу 2024 года в стадию реализации перешли 108 проектов, а в 2025 году число реализуемых проектов увеличат до 150.

Генеральный директор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик рассказала, что позволяет сохранять такие темпы строительства.

«Достижение таких результатов в сфере строительства — заслуга использования властями высокоэффективных инструментов градостроительного развития: Программы реновации и механизма Комплексного развития территорий (КРТ)», - рассказала она.

Как напомнила Зубарик, программа реновации способствует превращению спальных районов в новые точки притяжения жителей.

КРТ, по словам эксперта, позволяет ускоренно вовлечь в оборот заброшенные или неэффективно используемые городские земли.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в рамках 302 проектов КРТ, которые сейчас находятся на разных стадиях реализации, запланировано строительство 31,1 миллиона квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 22,6 триллиона рублей, а бюджетный эффект составит почти 6,4 триллиона рублей.

