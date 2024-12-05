Эксперт рассказала о влиянии доступности социальных объектов на качество жизни в городе

В Москве для построенных в рамках программы реновации жилых комплексов в районе Раменки возводится и необходимая социальная инфраструктура, в том числе детские сады и школы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24».



По его словам, некоторые застройщики не считают целесообразным ввод в эксплуатацию подобных объектов сразу после их возведения.



«Однако столица настаивает на том, чтобы школы и детские сады начинали работу даже в период, когда близлежащие дома еще не заселили полностью», - подчеркнул Собянин.



Он также пообещал строго следить за исполнением сроков строительства, особенно рядом с новыми кварталами, созданными по реновации.



Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик назвала обеспечение населения современными объектами социальной инфраструктуры - одной из ключевых задач московских властей в области градостроительного развития. По её словам, новые детские сады и учебные корпуса школ предоставляют жителям доступ к качественному образованию и воспитанию детей, а открытие и модернизация поликлиник обеспечивает более качественное медицинское обслуживание.



Глава архитектурного бюро указала, что доступность социальных объектов для населения напрямую влияет на качество жизни в отдельно взятом городе.



«На сегодняшний день девелоперы в Москве не имеют возможности ввести в эксплуатацию новый жилой комплекс, не обеспечив население объектами образования и здравоохранения. Это стало возможным благодаря дополнительным соглашениям между мэрией и девелоперами при реализации. Именно в этих договорах устанавливается необходимый баланс между жилыми и социальными объектами, который должен обеспечить застройщик», - отметила эксперт.



Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о создании социальной инфраструктуры в столице. По его словам, в Москве все большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в частности возведению объектов образования.



«Так, с января текущего года в Москве ввели в эксплуатацию 40 объектов образования общей площадью 317,3 тысячи квадратных метров. Среди них 16 школ и 24 детских сада. Например, в Троицке построили и открыли школу на 2,1 тысячи мест. Ее площадь превысила 30 тысяч квадратных метров», - рассказал Ефимов.

