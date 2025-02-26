Эксперт рассказал об эффекте от строительства нового электродепо

Строительство электродепо «Южное» в районе Братеево завершится в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, ввод нового депо в эксплуатацию позволит решить сразу три задачи. Во-первых, к концу следующего года на Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет полностью обновлен подвижной состав. Старые поезда заменят на составы «Москва-2024» и «Москва-2026». Это сделает поездки комфортнее для более чем 1,8 млн жителей 21 столичного района.

Во-вторых, будет создан самый крупный в России комплекс по ремонту и обслуживанию вагонов метро (сейчас этот статус принадлежит другому столичному депо — «Митино»). Ежегодно в новом комплексе будут проходить обслуживание до 2 400 вагонов.

В-третьих, в будущем это даст возможность продолжить реконструкцию электродепо «Сокол». В частности, будет обновлено здание 1938 года постройки. Уже сегодня действует современный корпус для обслуживания электропоездов, благодаря чему почти вдвое увеличилось количество мест для обслуживания и отстоя вагонов.

Суммарная площадь сооружений и зданий в новом электродепо «Южное» составит 74,3 тысячи «квадратов». Здесь появятся порядка 1 300 рабочих мест.

Всего, по словам Собянина, с 2011 года было реконструировано 12 электродепо, каждое из которых представляет собой значительный инфраструктурный комплекс.

По мнению автоюриста и автоэксперта Дмитрия Золотова, благодаря строительству новых станций метро, возведению новой ремонтной базы и запуску дополнительных поездов появляются новые рабочие места. Он также добавил, что все больше места требуется для обслуживания и ремонта поездов. Золотов назвал метро самым удобным транспортом и отметил, что для его бесперебойной работы количество подвижного состава не должно сокращаться из-за поломок.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве участка Арбатско-Покровской линии метро.

«Два тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК) диаметром 6 метров планируется использовать для сооружения тоннелей на участке “Щелковская” — “Гольяново” Арбатско-Покровской линии метро. Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 километра из монтажной камеры за оборотными тупиками станции «Щелковская» на Уральской улице до “Гольянова” на Уссурийской улице», — отметил вице-мэр.

