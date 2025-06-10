Эксперт рассказал о комплексном подходе к импортозамещению в строительстве метро

При строительстве метрополитена все чаще используется отечественное оборудование, росту выпуска которого поспособствовал уход иностранных компаний. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, успешно используются вентиляционное оборудование, разработки для управления движением поездов и отечественные электронные системы управления и автоматизации. Системы пожарной безопасности производят московские и саратовские предприятия, а видеокамеры выпускают в Краснодарском крае.

Кроме того, проекты станций на каждом этапе строительства сопровождают отечественные технологии информационного моделирования. Успешно замещаются и материалы для отделки будущих станций.

Как отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов, в использовании отечественных технологий и оборудования прослеживается системный комплексный подход к вопросам безопасности и импортозамещения. Российское оборудование обеспечивает удобство и комфорт при использовании общественного транспорта, а благодаря отечественному программному оборудованию видеоаналитики и видеофиксации функционируют сложные инженерные комплексы. Крутов добавил, что интеллектуальные системы безопасности помогают эффективно использовать навигацию и логистику маршрутов и транспортных потоков. Он также отметил, что поддержание жизнедеятельности и развития столицы в современных реалиях требует системного планирования и гигантских усилий и достойно самых высоких оценок.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил об окончании монолитных работ на строящейся станции «Звенигородская» Московского метрополитена.

«Станция “Звенигородская” строится в рамках первого этапа создания Рублево-Архангельской линии метро. К настоящему времени уже готовы основные конструкции платформы, возводятся оба вестибюля. Строители уложили около 13,5 тысячи кубометров бетона, что составляет треть от общего запланированного объема. На нижних отметках комплекса и на платформе приступили к черновым архитектурно-отделочным работам, параллельно ведется подготовка к устройству инженерных сетей. Общая длина станционного комплекса, заложенного на глубине более 20 метров, достигает 250 метров», — сказал вице-мэр.

