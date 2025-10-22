Эксперт: Программа реновации с каждым годом улучшает облик столицы

В Москве жителям дома 44 на Бескудниковском бульваре предложили квартиры по программе реновации в новостройке на Дмитровском шоссе. Москвичи начали их осматривать 15 октября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 320 москвичей из дома на Бескудниковском бульваре 15 октября начали определяться с выбором жилья, предложенного городом по программе реновации в новостройке по адресу: Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 2. Их старый дом стал четвертым в Бескудниковском районе, жители которого начали осматривать квартиры в новостройках в этом году. Всего переселением здесь затронуто уже 29 зданий, а договоры на равнозначное жилье заключили более 7,4 тысячи человек. Они получили квартиры в 15 новостройках. Каждый жилой комплекс соответствует критериям безбарьерной среды, а на придомовой территории проведено благоустройство», — рассказал заместитель мэра.

Рядом с жилым комплексом находятся поликлиника, межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова, образовательные объекты, сервисные учреждения и кафе.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила, что реновация заметно улучшила качество жизни москвичей.

«Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она с каждым годом улучшает облик столицы. В своем нынешнем виде программа предполагает не просто переселение москвичей из аварийных домов в новые, а глобальное улучшение качества жизни населения. Благодаря реновации удается создать комфортную городскую среду с доступными объектами социальных и бытовых услуг, благоустройством и удобными объектами транспортной инфраструктуры. В новых домах для переселения новым жильцам предлагают улучшенную отделку, а также возможна адаптация квартир под маломобильных граждан. Все новые дома уже имеют полноценную инфраструктуру, такую как магазины на первых этажах дома, поликлиники и образовательные учреждения. Такой комплексный подход к Программе реновации позволяет обеспечить легкую адаптацию и освоение на новом месте», — подчеркнула эксперт.

По её словам, реновация в Москве – это комплексная городская политика, которая направлена на качественное улучшение и устойчивое развитие городской среды.

«Таким образом, сейчас мы можем наблюдать за одним из самых масштабных и продуманных проектов реорганизации городского пространства», — добавила Зубарик.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

