Эксперт оценила инновационные решения при строительстве медицинских объектов

Медицинская система Москвы сегодня переживает наиболее масштабную модернизацию за всю свою историю. При строительстве медучреждений используются инновационные решения, призванные сделать их безопаснее и качественнее. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



В частности, отметил градоначальник, при возведении ММКЦ «Коммунарка» использовали современные системы вентиляции и энергоэффективные материалы, а в корпусе лучевой терапии для безопасности врачей и пациентов были применены монолитные конструкции повышенной толщины при строительстве перекрытий и стен.



Шесть программных платформ и технология Open BIM использовались при проектировании МКНЦ имени А.С. Логинова. С помощью данной технологии удалось создать точную модель объекта и выполнить работу более качественно. В медучреждении были автоматизированы 15 инженерных систем, контролируемых с диспетчерских пультов.



Кроме того, при строительстве корпусов МГОБ №62 в Сколкове используются ведущие цифровые решения от отечественных IT-разработчиков. Здесь также применяется информационное моделирование BIM.



По словам основателя HR-компании, председателя комитета по управлению персоналом московской «Деловой России» Натальи Громовой, развитие столичной медицинской системы подразумевает не только обновление зданий и технологий, но и создание более безопасной и комфортной среды для пациентов и врачей. Изменения позволяют открыть для рынка труда новые горизонты, помогают применить свои знания на практике молодым специалистам, готовым работать с современными технологиями в высокотехнологичной и динамичной отрасли. Модернизация помогает создать условия для того, чтобы каждый мог реализовать в медицине будущего собственный потенциал, отметила она.



Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новой поликлиники в Коммунарке.



«Площадь здания превысит 5,5 тысячи квадратных метров. В поликлинике будут вести прием специалисты общей практики и узкого профиля. Строительная готовность объекта на текущий момент составляет 85 процентов. После завершения всех работ инвестор передаст поликлинику в городскую систему здравоохранения», — заявил вице-мэр.

