Эксперт оценил значимость строительства «Олимпийского»

Продолжается реконструкция спорткомплекса «Олимпийский», он будет состоять из четырех сооружений, три из которых объединены стилобатом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в главном здании разместится концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, а также кинокластер, торговая галерея с событийными площадками и гастрономическими зонами. В свою очередь физкультурно-оздоровительный комплекс включит в себя более чем 100 различных площадок, в числе которых залы для керлинга, большого тенниса и ледовая арена.

По словам Собянина, водный комплекс оборудуют 15 бассейнами, из которых два олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей и возможностью проведения международных соревнований. Кроме того, там расположатся зоны для серфинга, пляжного волейбола и футбола, а также помещения для восточных единоборств и многого другого.

Собянин подчеркнул, что на зданиях уже ведутся работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Кроме того, в планах возведение малого концертного зала на две тысячи зрителей. Рядом с комплексом откроется станция метро Кольцевой линии «Достоевская», путь до «Олимпийского» от нее займет порядка минуты.

Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что спорткомплекс «Олимпийский» является знаковым объектом для столицы, как с культурной, так и с инженерно-технической точки зрения. Он подчеркнул, что с завершением его реконструкции хорошо знакомое и востребованное место встреч, концертов и соревнований вновь вернется в жизни жителей Москвы.

«Реконструкция такого объекта была серьезным вызовом для строителей, инженеров и архитекторов в связи с огромной площадью объекта, напоминающей гигантский коллизей. Расширение функциональных возможностей объекта – победа строительного комплекса Москвы. С учетом нового облика и ресурсов «Олимпийского» можно ожидать кратного роста потока посетителей и уверенного роста выручки спортивного, концертного и выставочного дивизионов объектов», - сказал он.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Стальной» в Алексеевском районе.

«Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95 процентов. Физкультурно-оздоровительный комплекс “Стальной” возводят в рамках государственной программы “Спорт Москвы” за счет городского бюджета», — рассказал он.

Площадь объекта составит около восьми тысяч «квадратов», ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

