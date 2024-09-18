Эксперт оценил значимость строительства «Олимпийского»
Продолжается реконструкция спорткомплекса «Олимпийский», он будет состоять из четырех сооружений, три из которых объединены стилобатом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в главном здании разместится концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, а также кинокластер, торговая галерея с событийными площадками и гастрономическими зонами. В свою очередь физкультурно-оздоровительный комплекс включит в себя более чем 100 различных площадок, в числе которых залы для керлинга, большого тенниса и ледовая арена.
По словам Собянина, водный комплекс оборудуют 15 бассейнами, из которых два олимпийских с трибунами на четыре тысячи зрителей и возможностью проведения международных соревнований. Кроме того, там расположатся зоны для серфинга, пляжного волейбола и футбола, а также помещения для восточных единоборств и многого другого.
Собянин подчеркнул, что на зданиях уже ведутся работы по облицовке фасадов, монтаж инженерных систем и оборудования. Кроме того, в планах возведение малого концертного зала на две тысячи зрителей. Рядом с комплексом откроется станция метро Кольцевой линии «Достоевская», путь до «Олимпийского» от нее займет порядка минуты.
Независимый экономист Андрей Бархота отметил, что спорткомплекс «Олимпийский» является знаковым объектом для столицы, как с культурной, так и с инженерно-технической точки зрения. Он подчеркнул, что с завершением его реконструкции хорошо знакомое и востребованное место встреч, концертов и соревнований вновь вернется в жизни жителей Москвы.
«Реконструкция такого объекта была серьезным вызовом для строителей, инженеров и архитекторов в связи с огромной площадью объекта, напоминающей гигантский коллизей. Расширение функциональных возможностей объекта – победа строительного комплекса Москвы. С учетом нового облика и ресурсов «Олимпийского» можно ожидать кратного роста потока посетителей и уверенного роста выручки спортивного, концертного и выставочного дивизионов объектов», - сказал он.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Стальной» в Алексеевском районе.
«Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95 процентов. Физкультурно-оздоровительный комплекс “Стальной” возводят в рамках государственной программы “Спорт Москвы” за счет городского бюджета», — рассказал он.
Площадь объекта составит около восьми тысяч «квадратов», ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.
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