Эксперт оценил значимость новой станции метро «Гольяново» для москвичей

Новая станция метрополитена появится на Арбатско-Покровской линии в районе Гольяново. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в центре района построят станцию с одноименным названием «Гольяново». Это поможет 230 тысячам москвичей получить метрополитен в шаговой доступности от дома. Новое строительство разгрузит конечную станцию «Щелковская» и Щёлковское шоссе, а средние поездки на городском транспорте станут быстрее в среднем на 15-20 минут. На данный момент ведется подготовка для старта двух тоннелепроходческих комплексов, а первый щит начнет свою работу уже в ноябре 2025 года.

Мэр добавил, что новая станция будет интегрирована в окружающую застройку на Уссурийской улице, что позволит благоустроить новое общественное пространство. Сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при МТПП Андрей Лупий подчеркнул, что действия метростроителей являются логичными и очень важными с социальной точки зрения.

«Начало строительства станции “Гольяново” является логическим продолжением стратегии расширения Арбатско-Покровской линии метро и демонстрирует системный подход к решению транспортных проблем столицы. Социальное значение проекта трудно переоценить. Строительство новой станции метро обеспечит транспортную доступность для 230 тысяч жителей района, существенно улучшит качество их жизни и оптимизирует транспортную систему всего Восточного округа», — отметил он.

По его словам, появление новой станции метро также повысит инвестиционную привлекательность района и простимулирует жилищное и коммерческое строительство.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о работах на станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии и отметил, что оно завершено уже на 50 процентов:

«На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство станции “Бульвар Генерала Карбышева”. Там уже возвели монолит платформы и подземных вестибюлей, продолжаются работы в оборотных тупиках. Строители приступили к сооружению блока технических помещений и черновым отделочным работам. В планах — устройство инженерных сетей и чистовая отделка пассажирской зоны», — указал вице-мэр.

