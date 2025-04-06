Эксперт оценил уникальный подход в возведении метро Москвы
Дизайн станции «Вавиловская» Троицкой линии столичного метрополитена будет посвящен ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции. Обэтом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города рассказал, что светильники над платформой будут символизировать частицы света и смогут создавать эффект движения, увеличивая диаметр до 30 см.
Станция «Вавиловская» расположена вдоль Ленинского проспекта с двумя подземными вестибюлями. Южный будет соединен с пешеходным переходом под проспектом, а северный — будет направлен в сторону Ломоносовского проспекта.
Гендиректор архитектурного бюро, градостроитель Юлия Зубарик подчеркнула важность того, чтобы станции метро не только выполняли функции транспортных узлов, но и удачно вписывались в пространство города.
«Во многих мегаполисах станции метро однотипны и просто выполняют функции транспортных узлов. Московский метрополитен выделяется на их фоне за счетуникальных решений, используемых при проектировании новых станций. Их проектируют так, чтобы каждая из них рассказывала собственную историю и отражала уникальный характер своего района. Такая разница обусловлена особым подходом Москвы к созданию инфраструктуры: Московский метрополитен исторически рассматривался не только как транспортная система, но и как важнейший элемент городской среды, способный формировать культурный облик столицы», - рассказала Зубарик.
По ее словам, такой подход берет начало с 1930-х годов, когда строительство первых линий сопровождалось привлечением выдающихся архитекторов и художников.
Зубарик напомнила, что новая станция метро «Пыхтино» стала ярким примером интеграции архитектуры с локальной историей, так как там была установлена масштабная модель самолета ТУ-144, которая указывает на близость аэропорта «Внуково» и авиационную историю района. Будущие станции Троицкой линии также подтверждают этот принцип, добавила градостроитель.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.
«Будет сооружено семь стволов разного назначения. Два из них уже используются для подачи техники и материалов на глубину заложения комплекса, третий предназначен для вентиляции обходных тоннелей. Комплекс "Екатерина" создаст ствол диаметром свыше шести метров и глубиной примерно 44 метра», - объяснил он.
При этом Ефимов добавил, что строители также установят 44 постоянных и два временных железобетонных кольца.
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