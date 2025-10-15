Эксперт оценил прогноз социально-экономического развития Москвы на 2026-2028 годы

Правительство Москвы утвердило прогноз социально-экономического развития на 2026–2028 годы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ключевым драйвером роста по-прежнему является инвестиционная активность. Ожидается, что в 2026 году она достигнет 2,5%, а начиная с 2027 года ускорится до 4-4,5%. Кроме того, ожидаются ежегодный прирост показателей обрабатывающей промышленности и потребительного сектора. Годовой рост ВРП достигнет 2-3%.

По словам директора Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марселя Салихова, прогноз логично описывает траекторию структурного замедления экономики в 2026 году вслед за общероссийским трендом с последующим восстановлением в 2027–2028 годах. Он также добавил, что столичная экономика проявляет большую устойчивость, чем в целом по стране.

Салихов подчеркнул, что ключевым драйвером роста столичной экономики останется высокая инвестиционная активность, этому будут способствовать активная бюджетная политика, развитие импортозамещающих производств и внутренний спрос. Потребительский сектор города также демонстрирует стабильность.

«В целом ожидается, что темпы роста экономики Москвы в 2026–2028 годах будут находиться в диапазоне 2–3% в год, а инфляция постепенно замедлится до целевого уровня в 4%. Это свидетельствует о сбалансированном и планомерном развитии экономики столицы», — подчеркнул он.

