Эксперт оценил преимущества детального плана строительства метро до 2032 года

В Москве сформировали детальный план строительства метро до 2032 года, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.



«До 2032-го у нас вообще все детально расписано – по станциям, по этапам. И из этой программы мы законтрактовались на 75%, подготовили графики строительства», – рассказал он в интервью РИА Новости.



Как уточнил Ефимов, в данный момент в городе строят 17 станций, еще около 14 проектируется.



В свою очередь эксперт в сфере строительно-технической экспертизы, президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн допустил, что столь детальный план расширения метрополитена является ключевым фактором развития любого мегаполиса мирового уровня.



По его словам, строительство поможет создать новые рабочие места. Также появление новых станций заметно улучшит транспортное обслуживание отдаленных районов, сократит время в пути для миллионов жителей и разгрузит основные магистрали и пересадочные узлы.



«То, что план детально расписан до 2032 года и на 75% уже законтрактован, — это признак высочайшего уровня управления проектами. Это дает уверенность, что работы будут вестись планомерно, без задержек, а горожане и инвесторы могут заранее понимать перспективы развития территорий. Строительство метро — это не просто новые станции, это толчок к реновации прилегающих территорий», - заявил эксперт.



Помимо прочего появление новых станций снизит экологическую нагрузку, позволив пассажирам перейти с личного автотранспорта на электрический общественный, подчеркнул Кандикудряков-Тигранн.



«Особенно стоит отметить тот факт, что город, только что завершив грандиозный проект БКЛ, не сбавляет темп, а сразу переходит к реализации новых масштабных задач. Это доказывает последовательность и долгосрочность транспортной политики Москвы, нацеленной на создание комфортной и современной urban-среды для будущих поколений», - отметил президент Международного союза судебных экспертов.

