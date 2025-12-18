Эксперт оценил пилотный проект КРТ жилой застройки в Черемушках

В столичном районе Черемушки по решению правительства Москвы будет реализован пилотный проект комплексного развития территории жилой застройки (КРТ ЖЗ)— на месте двух старых домов по улице Гарибальди в течение пяти лет возведут современное здание. Это положит начало дальнейшему обновлению жилого фонда Москвы, что позволит сделать столицу более удобной и современной.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, жители двух сносимых домов 1960 года постройки смогут улучшить свои жилищные условия и переедут в новый ЖК, который будет достроен в 2026 году. «Он будет расположен в нескольких минутах ходьбы от их старых домов, рядом с той же станцией метро “Новые Черемушки”. Это значит, что жителям не придется менять привычный уклад, они продолжат пользоваться той же инфраструктурой в шаговой доступности», – добавил Овчинский.

Кроме того, как отмечают в Департаменте градостроительной политики Москвы, на месте старых домов на участке площадью 1,09 га будет построен жилой комплекс с благоустроенным двором. Площадь новых квартир составит порядка 28,7 тысячи квадратных метров.

КРТ жилой застройки подразумевает ускорение и масштабирование переселения жителей из ветхого жилья по поручению столичного мэра Сергея Собянина. В новом градостроительном проекте смогут участвовать дома, которые не были включены в 2017 году в программу реновации: для участия в проекте к городу должно обратиться большинство жителей дома, также проект предусматривает включение в него зданий, которые могут стать непригодными для проживания в ближайшее время. Собянин подчеркнул, что процесс обновления московского жилого фонда не ограничится программой реновации, а станет постоянным — это позволит сформировать современную городскую среду со всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности.

В свою очередь независимый экономист, кандидат экономических наук Андрей Бархота назвал пилотный проект КРТ жилой застройки в Черемушках новым этапом качественного улучшения городской среды и реновации жилищного фонда. Принципиально то, что решающее значение имеет мнение самих москвичей, желающих улучшить жилищные условия и качество жизни.

Экономист добавил, что в контексте реновации уже были выработаны оптимальные практики и процедуры возведения новостроек в сжатые сроки в границах действующих районов. Эта программа позволила увеличить деловую активность в десятках отраслей.

Программа КРТ жилой застройки выступает в качестве комбинированного дополнения к классической программе реновации. Она способствует не только жилищному обновлению, но и созданию современной и комфортной городской среды, не выходя за границы привычных районов Москвы. В этом смысле КРТ и реновация – это две составные части одного целого, которые дополняют и обогащают друг друга», — подчеркнул Бархота.

