Эксперт оценил использование передовых технологий в строительстве дорог в Москве

Открыто движение по дороге, связывающей Варшавское шоссе и Московский скоростной диаметр. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.



По словам градоначальника, новая бессветофорная магистраль улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживают свыше 600 тысяч человек, исчезнут перепробеги длиной до 2,5 км, а время проезда участка уменьшится примерно на 23 минуты.



Согласно проекту строительства 10-го участка южного направления Московского скоростного диаметра было построено два пешеходных перехода, четыре искусственных сооружения и более девяти километров новых дорог.



Открытие еще 2,2 км дорог, в частности, участка, соединяющего Московский скоростной диаметр с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, состоится летом 2025 года, пообещал Собянин.



По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, открытие новой дороги на юге столицы улучшит транспортную доступность районов вокруг Варшавского шоссе. Это, в свою очередь, устранит необходимость объезда отдельных участков районов и снизит время нахождения пассажиров и водителей в пути. Использование передовых технологий дорожного строительства позволяет перейти на качественно новый уровень развития столичной дорожной сети.



Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о возведении транспортных объектов в Новой Москве.



«Совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. В 2024 году началось проектирование четырех транспортных объектов: автодороги, продлевающей трассу Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево на восток до трассы М-2 “Крым”, а также очередного дублера МКАД, который пройдет от Калужского шоссе в сторону трассы М-3 “Украина”. Еще один объект — третий этап автомобильной дороги Марьино — Саларьево, которую продлят на юг. Четвертым проектом стала эстакада на пересечении недавно введенных трасс Марьино — Саларьево и М-3 “Украина” — Середнево — Марьино — Десна», — отметил вице-мэр.

